Miał 4 kg amfetaminy w swoim domu. 24-latek z Pasłęka został zatrzymany

Elbląscy policjanci zatrzymali 24-latka z Pasłęka w miejscu zamieszkania. Tam, na poddaszu budynku, funkcjonariusze ujawnili pakunek z poporcjowaną amfetaminą o łącznej wadze ponad 3,7 kg. W innym pomieszczeniu policjanci znaleźli kolejny pojemnik z niewielką ilością amfetaminy, wagę kuchenną, zgrzewarkę i kilka telefonów komórkowych.

Zatrzymany 24-latek usłyszał zarzut nielegalnego posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Mężczyzna nie był wcześniej karany za podobne przestępstwa, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zawnioskował do sądu o zastosowanie wobec 24-latka aresztu tymczasowego.