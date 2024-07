Czytam, bo lubię: „Zgadzam się albo i nie! Jak szanować granice – swoje i cudze” [RECENZJA]

Ostatnio w „Dzienniku Elbląskim” informowaliśmy o sprawie DJ-a, który molestował dziewczynki podczas imprezy urodzinowej. Jednak sytuacji, w których granice dziecka zostają naruszone, jest dużo więcej – jak choćby bycie zaczepianym przez rówieśników w szkole, łaskotanym przez rodzeństwo czy nawet niechciany całus od cioci. Niestety, nie wszystkie dzieci wiedzą, jak sobie radzić w takich sytuacjach. „Zgadzam się albo i nie! Jak szanować granice – swoje i cudze” Rachel Brian to komiksowy podręcznik, który w prosty i humorystyczny sposób wyjaśnia, co to są granice i jak je stawiać, okazując szacunek sobie i innym.

Co zrobić, gdy zachowanie drugiej osoby nas krępuje lub wręcz budzi strach? Jak nie zapominać, że nasze ciało należy do nas i to my decydujemy, z czym czujemy się dobrze, a co nas wprawia w zakłopotanie? Autorka ilustruje każdy przykład komiksowym rysunkiem, który podpowiada dzieciom, jak jasno komunikować własne potrzeby, szanując przy tym granice innych ludzi. Ta książka to bezcenne narzędzie dla rodziców, nauczycieli i edukatorów!





Książka uczy nie tylko tego, jak ustanawiać i stawiać granice, ale również tego, jak udzielać i przyjmować zgody. Bo ważne w asertywności jest nie tylko odmawianie, ale również ustalanie, na co pozwalamy. Autorka porusza również inny ważny aspekt – mianowicie taki, że mamy prawo zmienić swoje zdanie, nawet jeśli wcześniej za każdym razem się na coś zgadzaliśmy, i nie musimy się z tego nikomu tłumaczyć. Nigdy wcześniej dorośli nie byli tak świadomi, że powinni nauczyć dzieci mówienia „nie", „nie chcę", „nie zgadzam się". Niestety nie wszyscy wiedzą, jak je tego uczyć. Ta książka pomoże dzieciom stawiać granice, a ich rodzicom rozpocząć rozmowę na ten temat. Rachel Brian pokazuje, że dzieci mają swoje granice, a my, dorośli, możemy tylko pomóc im je rozpoznać i w razie potrzeby chronić. Ta książka w przystępny i zabawny sposób pomoże nam zrozumieć, czym jest świadoma zgoda, jak budować dobre relacje i gdzie szukać pomocy, jeśli będziemy jej potrzebować. Myślę, że ta książka przyda się również wielu dorosłym, ponieważ w dorosłym życiu równie często spotykamy się z sytuacjami, w których powinniśmy postawić granice, a nie potrafimy tego zrobić – chociażby w miejscu pracy czy w związku.

Czasem ludzie się mogą się zdenerwować, kiedy zmieniamy zdanie – mogą być zawiedzeni, wkurzeni albo nawet wściekli – ale to i tak my decydujemy, czego chcemy, bo to nasz komfort powinien być dla nas najważniejszy. Dla dzieci również. Kolejnym ważnym wątkiem w tej książce jest to, że warto dbać nie tylko o siebie, ale również reagować w sytuacji nieposzanowania granic innych. Dzięki temu, że poradnik jest w formie komiksowej, treść jest bardzo przystępna i łatwa do zrozumienia dla dzieci, a obrazki w formie sketchnotingowej nie odwracają uwagi od przekazu.

„Zgadzam się albo i nie! Jak szanować granice – swoje i cudze” to pozycja obowiązkowa zwłaszcza dla rodziców, którzy chcą wychować swoją pociechę na pewnego siebie, świadomego i asertywnego człowieka, który lepiej sobie radzi w dorosłym życiu. Śmiało można ją pokazać dziecku już od 5. roku życia.