Były grabarz z Elbląga okradał nie tylko groby

W marcu 2023 roku na terenie cmentarza parafialnego w Wilczętach doszło do licznych kradzieży. Łupem złodziejów padały głównie elementy nagrobne wykonane z metali kolorowych: mosiężne litery, okucia, uchwyty. Przedmioty te najpierw trafiały do samochodu jednego ze sprawców, a niedługo później złodzieje przewozili je do punktu skupu złomu. Niedługo po naszej publikacji na temat okradania grobów w gminie Wilczęta policja z Elbląga poinformowała o schwytaniu dwóch mężczyzn podejrzanych o ograbianie miejsc pochówku na cmentarzu parafialnym w Wilczętach. Jak się okazało, jednym ze sprawców cmentarnych kradzieży okazał się Marek K., były pracownik zakładu pogrzebowego Charon z Elbląga skazany w kwietniu tego roku w bulwersującej sprawie.

Skandal w Elblągu

Marek K. pracował przy pochówkach. Prokuratura ustaliła, że we wrześniu 2022 roku w trakcie jednego z pochówków wyjął z grobu złożone w nim przez członków rodziny przedmioty – zegarek i tytoń. Z uwagi na interwencję innego pracownika zakładu odstąpił od ich zaboru. Również we wrześniu 2022 roku w trakcie kolejnego pochówku po otwarciu trumny przeszukał kieszenie ubioru zmarłego, bo chciał zabrać włożone przez rodzinę papierosy. Nie znalazł ich, bo przed zamknięciem trumny zostały przełożone w inne miejsce. Trumny nie zamknął we właściwy sposób, co spowodowało częściowe zasypanie zwłok bezpośrednio ziemią. Tym samym dopuścił się ich znieważenia.

Surowszy wyrok



Jak ustaliliśmy, w październiku ubiegłego roku zapadł w stosunku do Marka K. wyrok skazujący przed sądem w Braniewie za ograbianie podczas jednej nocy aż 32 grobów w Wilczętach. Został skazany na rok pozbawienia wolności, jednak sąd zawiesił wykonanie kary na okres 2 lat. Dodatkowo zobowiązał skazanego do informowania kuratora o przebiegu okresu próby i do solidarnego (z drugim skazanym) naprawienia wyrządzonej szkody.



Natomiast elbląski sąd za próby ograbienia grobów i znieważenie zwłok wymierzył Markowi K. karę 10 miesięcy pozbawienia wolności i zakazał mu wykonywania prac przy pochówku przez okres 5 lat. Jak się jednak okazało, cmentarne kradzieże to niejedyne przestępstwa, które ma na swoim koncie były grabarz z Elbląga. Prokurator żądał dla Marka K. kary roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata, zapłacenia 5 tys. zł grzywny i trzyletniego zakazu wykonywania zawodu związanego z pracą w zakładzie pogrzebowym. Jednak sąd wymierzył mu surowszą karę, bo mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwo.Jak ustaliliśmy, w październiku ubiegłego roku zapadł w stosunku do Marka K. wyrok skazujący przed sądem w Braniewie za ograbianie podczas jednej nocy aż 32 grobów w Wilczętach. Został skazany na rok pozbawienia wolności, jednak sąd zawiesił wykonanie kary na okres 2 lat. Dodatkowo zobowiązał skazanego do informowania kuratora o przebiegu okresu próby i do solidarnego (z drugim skazanym) naprawienia wyrządzonej szkody.Natomiast elbląski sąd za próby ograbienia grobów i znieważenie zwłok wymierzył Markowi K. karę 10 miesięcy pozbawienia wolności i zakazał mu wykonywania prac przy pochówku przez okres 5 lat. Jak się jednak okazało, cmentarne kradzieże to niejedyne przestępstwa, które ma na swoim koncie były grabarz z Elbląga.

— Marek K. skazywany był za groźby, uszkodzenie samochodu, włamanie do zbiornika paliwa samochodu ciężarowego i przywłaszczenie mienia, ponadto w postępowaniu wykroczeniowym został ukarany za parkowanie mimo zakazu — poinformował Tomasz Koronowski, były rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.