Nadchodzi Elbląskie Święto Muzyki [PROGRAM IMPREZY]

Już w czerwcu kolejna edycja Elbląskiego Święta Muzyki. Stowarzyszenie Kulturalne „Co jest?” zaprasza na 5. edycję wydarzenia, którego najważniejszą intencją jest wyjście z muzyką na ulice wprost pod nadciągające uszy elblążan i turystów.

Ale Elbląskie Święto Muzyki to już nie tylko koncerty uliczne, ale również projekcje, warsztaty i… dużo radości! W tym roku dzięki głosom w Budżecie Obywatelskim osób przychylnych inicjatywie zaplanowano jeszcze więcej kulturalnych emocji i muzycznych wydarzeń.

— Mamy ambitny plan — chcielibyśmy zrobić przyszłoroczne Elbląskie Święto Muzyki z dużo większym rozmachem i na szerszą skalę. Planujemy, aby nie ograniczało się ono, tak jak do tej pory, tylko do starówki, ale aby cały Elbląg był takim jednym wielkim Świętem Muzyki. Chcielibyśmy zorganizować to wydarzenie z należytą rangą — przysługującą imprezie, która będzie obchodziła piąty jubileusz. Miło by było świętować go z pompą — aby cały Elbląg po prostu grał — mówiła w ubiegłym roku w rozmowie z Dziennikiem Elbląskim Beata Branicka, prezeska Stowarzyszenia Kulturalnego „Co jest?”. I jak widać, udało się. Cały Elbląg znów będzie grał.

5. edycja Elbląskiego Święta Muzyki będzie trwała już nie jeden, a kilka dni. A dokładniej będą to aż cztery dni muzycznego świętowania w Elblągu. EŚM odbędzie się w dniach 16-18 i 21 czerwca. Podczas EŚM zaplanowano dużą niespodziankę. Organizatorzy zdradzili jedynie, że będzie to „niespodzianka, której dawno albo nigdy w Elblągu nie było”.

Będzie się działo

Na piątek 16 czerwca zaplanowano zmotoryzowaną Muzyczną Paradę Uliczną. Na trasie zaczynającej się przy Hali Sportowo-Widowiskowej przy Grunwaldzkiej, przez Hetmańską, 12 Lutego, Płk. Dąbka, kończąc na Ogólnej (a więc parada przejedzie przez całe miasto) zobaczymy wesoły autobus, stare amerykańskie auta i motocykle. Na sobotę 17 czerwca zaplanowano Piknik Kulturalny na Górze Chrobrego. Miejsce nie jest przypadkowe. Ubiegłoroczny koncert na Górze Chrobrego był pierwszym w historii miasta muzycznym wydarzeniem w tym miejscu i był to strzał w dziesiątkę. Uczestnicy koncertu byli zadowoleni i po prostu prosili o więcej muzycznych wydarzeń w tym miejscu. Ich głos został wysłuchany. I tak w ramach Pikniku na Górze Chrobrego zostanie zorganizowana strefa animacji dziecięcych, strefa hamaków i strefa gastro.

— Planujemy strefę chilloutową troszeczkę oddaloną od samego szczytu. Wśród drzew i śpiewu ptaków będzie można się zrelaksować i zażyć troszeczkę innego odpoczynku — przekazała Beata Branicka.

Oczywiście odbędą się też koncerty. Na dole na scenie głównej o godz. 18.00 zagra Groovno, a o 21.00 Skubas. Natomiast na szczycie góry o godzinie 19.30 wystąpi zespół Klawo. Co ciekawe w ten dzień do Bażantarni będzie można dojechać za darmo wesołym muzycznym tramwajem. Jak przystało na muzyczny tramwaj, w nim też będą odbywać się koncerty. Na samej górze Chrobrego zaplanowano też nietypową wystawę elbląskich artystów wizualnych. Jednak nie zdradzono jej szczegółów. Ma być to jedna z niespodzianek zaplanowana dla uczestników EŚM. Jednak, jak zaznaczyli organizatorzy imprezy, będzie niekonwencjonalna i wykraczająca poza tradycyjne schematy. W niedzielę 18 czerwca odbędzie się finał EŚM. Zaplanowano aż 13 muzycznych stacji na Starówce. Do tej pory do organizatorów wydarzenia zgłosiło się już ponad 20 wykonawców. Odbędzie się też koncert dla dzieci. Wystąpi dla nich zespół Czereśnie. Dla najmłodszych przewidziano też strefę animacji. Będzie można uczestniczyć w warsztatach tworzenia małych instrumentów i przeszkadzajek na paradę. Tego dnia ulicami Starego Miasta przejdzie też piesza muzyczna parada uliczna. Wezmą w niej udział Elbląska Orkiestra Wojskowa i artyści oraz odbiorcy uczestniczący w tegorocznym Elbląskim Święcie Muzyki. Muzyczna parada przejdzie ze Starego Miasta na dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Tam odbędzie się niedzielny koncert finałowy. Przed uczestnikami EŚM wystąpi Vito Bambino. Niestety ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących ilości uczestników wstęp na koncert jest możliwy po okazaniu bezpłatnej wejściówki. Stowarzyszenie Kulturalne „Co Jest?” miało rozdawać je przez trzy kolejne niedziele maja, ale już pierwszego dnia cała dostępna pula rozeszła się jak świeże bułeczki. Ale jest jeszcze szansa na zgarnięcie wejściówki. Organizatorzy zarezerwowali jeszcze wejściówki dla uczestników parady. Dodatkowo zastrzegli, że jeśli osoby, które już odebrały wejściówki, nie pojawią się na koncercie do godz. 20.00, to zostaną wpuszczone kolejne osoby z kolejki. Wejściówki będą wymieniane na specjalne opaski tuż przed koncertem. Na dziedzińcu Muzeum może znaleźć się nie więcej niż 1000 osób i organizatorzy będą tego bezwzględnie przestrzegać. Ale finał EŚM to jeszcze nie koniec muzycznej imprezy. W środę 21 czerwca na przystani Grupy Wodnej odbędzie się Muzyczna Noc Kupały. Tego dnia będzie można wziąć udział w warsztatach robienia wianków, które następnie przy dźwiękach muzyki zostaną puszczone na rzekę. Oj, będzie się działo. A co ciekawe, wszystkie opisane wydarzenia to jedynie pierwsza część Elbląskiego Święta Muzyki. Druga część zaplanowana została na wakacje. Organizatorzy zaplanowali kolejne koncerty, które wzorem ubiegłorocznego „Miasto. Gramy” będą odbywały się w różnych miejscach Elbląga. Oczywiście wstęp na wszystkie wydarzenia zorganizowane przez SK „Co jest?” jest bezpłatny.



Program EŚM 2023

16 czerwca (piątek), godz. 17.00

Muzyczna Parada Uliczna (zmotoryzowana)

Wesoły autobus, stare amerykańskie auta i motocykle

Trasa: Hala WS – Grunwaldzka – Hetmańska –12 Lutego – Płk. Dąbka – Odrodzenia i potem zobaczymy

17 czerwca (sobota), godz. 15-23

Piknik Kulturalny | Góra Chrobrego

Strefa Animacji Dziecięcych (SAD), Strefa Hamaków | DJ Set, Szkicologia, Strefa Gastro

18:00 – koncert Grovnoo | Scena Główna

19:30 – koncert Klawo | Scena GCH

21:00 – koncert Skubas | Scena Główna

Do Bażantarni będzie można dojechać specjalnym muzycznym wagonem tramwajowym N2.

18 czerwca (niedziela), godz. 14-22

Finał EŚM | Stare Miasto

14:00-18:30 – Prezentacje Uliczne | Strefy

15:00-18:00 – Strefa Animacji Dziecięcych

16:00 – warsztaty tworzenia małych instrumentów i przeszkadzajek na paradę

17:00 – koncert dla dzieci Czereśnie

19:00 – Muzyczna Parada Uliczna (piesza, ulicami Starego Miasta)

Elbląska Orkiestra Wojskowa, artyści oraz uczestnicy EŚM2023

20:00 – koncert Vito Bambino | dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

21 czerwca (środa)

19:30 – warsztaty robienia wianków | Przystań Grupy Wodnej

22:00 – EŚM na wodzie (pływająca muzyka, puszczanie wianków na rzekę) | Przystań Grupy Wodnej