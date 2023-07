To będzie wyjątkowy dzień, koniecznie zapiszcie sobie tę datę w kalendarzu! Dziennik Elbląski zaprasza na Piknik z Kopernikiem, który odbędzie się już 19 sierpnia na terenie Aeroklubu Elbląskiego. Sprawdźcie, co dla Was przygotowaliśmy!

Bieżący rok 2023 jest Rokiem Mikołaja Kopernika — 19 lutego obchodziliśmy 550. rocznicę urodzin, a 24 maja 480. rocznicę śmierci Wielkiego Astronoma, który ma sporo wspólnego z naszym regionem — to przecież w pobliskim Fromborku spędził wiele lat swojego życia.

Dziennik Elbląski wraz z partnerem wydarzenia, którym jest PKO Bank Polski, chcąc uczcić Rok Mikołaja Kopernika, zaprasza wszystkich — i dużych, i małych — na piknik, który będzie doskonałą okazją do zabawy na świeżym powietrzu, sprawdzenia swojej wiedzy na temat Wielkiego Astronoma i wygrania nagród w konkursach, które dla Was przygotowaliśmy.

Piknik z Kopernikiem to idealna propozycja dla mieszkańców i mieszkanek Elbląga i okolic, oraz turystów odwiedzających latem miasto. Nasze wydarzenie kierowane jest do wszystkich grup wiekowych — dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Co w programie?

Sporo! Koncerty lokalnych wykonawców, animacje dla dzieci, zabawy edukacyjne, polowe planetarium, gry wielkoformatowe, trening fitness pod chmurką... Specjalnie dla naszych gości pokazową lekcję aikido zaprezentuje Elbląskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai, a specjalnie dla fanów gorących rytmów, szkoła tańca Salsa Elbląg zaprezentuje kilka kroków, po których opanowaniu będziecie zachwycać na parkiecie!

To nie wszystko. Na miejscu zadbamy również o Wasze zdrowie, a to dzięki Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu — w namiocie WSZ wykonacie podstawowe badania takie jak pomiar ciśnienia i poziomu glukozy we krwi oraz sprawdzicie swój wskaźnik BMI.

KGW Wielkie Wierzno i fantastyczne gadżety z Kopernikiem od KGW "Laski z Baranówki". Będzie z nami również KGW Drewnowo.







Wydarzeniu towarzyszyć będzie kiermasz ciast na rzecz Wiktorii, która dzielnie walczy z nowotworem krwi. — Pod koniec marca u naszej córki Wiktorii zdiagnozowano zespół mielodysplastyczny. Dotychczas aktywna 7-latka uwielbiająca sport i spędzanie czasu z przyjaciółmi, musiała zamienić swoją codzienność na oddział szpitalny — przekazują rodzice Wiktorii. I zachęcają: — Już teraz wiemy, że aby Wiktoria wyzdrowiała, potrzebuje przeszczepienia szpiku. Twój szpik może uratować życie naszej córeczki lub innego chorego! Dołącz do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego. My natomiast zapewniamy, że przepyszne ciasta będą smakowały Wam jeszcze lepiej, kiedy będzie Wam towarzyszyła myśl, że dochód z ich sprzedaży przekazany zostanie na leczenie Wiktorii. Zależy nam na promocji lokalnych wytwórców, więc będą z nami również koła gospodyń wiejskich ze swoim rękodziełem i przysmakami. Na miejscu będą czekać na Was wata cukrowa, kołacze, kiełbaski z grilla, pyszności odi fantastyczne gadżety z Kopernikiem od. Będzie z nami również— Pod koniec marca u naszej córki Wiktorii zdiagnozowano zespół mielodysplastyczny. Dotychczas aktywna 7-latka uwielbiająca sport i spędzanie czasu z przyjaciółmi, musiała zamienić swoją codzienność na oddział szpitalny — przekazują rodzice Wiktorii. I zachęcają: — Już teraz wiemy, że aby Wiktoria wyzdrowiała, potrzebuje przeszczepienia szpiku. Twój szpik może uratować życie naszej córeczki lub innego chorego! Dołącz do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Nasze wydarzenie wspierają między innymi: Fabryka Dobra, Grupa Wodna, UKS Silvant Kajak Elbląg, Kawiarnia u Aktorów, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Aeroklub Elbląski i Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

Partnerem głównym Pikniku z Kopernikiem jest PKO Bank Polski.

Imprezę poprowadzi niezastąpiony Łukasz Gesek, a piknik zakończy Piana Party z Grupą Wodną!

Bądźcie z nami już 19 sierpnia na terenie Aeroklubu Elbląskiego! Zaczynamy już o godzinie 12:00. Do zobaczenia!

Redakcja Dziennika Elbląskiego