Elbląg: Rusza akcja Kryptonim Prezent. Zostań Świętym Mikołajem!

Piłka do nogi, pościel w pieski, duży miś do przytulania czy klocki. To marzenia dzieci, które zapisały w listach do Świętego Mikołaja. W akcji Kryptonim Prezent bierze udział 160 dzieci w wieku od 3 tygodni do 21 lat wychowujących się w pieczy zastępczej z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Każdy może zostać Agentem Świętego Mikołaja!

Kryptonim Prezent to akcja charytatywna organizowana przez elbląskie Stowarzyszenie Instytut Potencjału.

– Organizacja powstała z potrzeby działania i niezgody na otaczającą nas rzeczywistość. Wierzymy, że każde dziecko, niezależnie od pochodzenia, środowiska, w którym dorasta, zasobów finansowych jego rodziny zasługuje na szansę, wsparcie i równy start. Wiemy, że indywidualne podejście sprzyja budowaniu relacji, pewności siebie i motywuje do podejmowania wyzwań – a to wyznacza kierunek rozwoju – mówi Sandra Szewczyk, prezes zarządu Instytutu Potencjału, z którą rozmowę przeczytacie wkrótce na www.dziennikelblaski.pl.

– Budujemy na przekonaniu, że w każdym z nas tkwi potencjał. Dlatego nasze działania skupiamy na dostrzeganiu i pielęgnowaniu potencjału w dzieciach, ich opiekunach, a także w nas samych – wolontariuszach – dodaje organizatorka.

Obecnie Instytut Potencjału realizuje projekt o nazwie Kryptonim Prezent

– Odbieramy listy do Mikołaja od dzieci przebywających w pieczy zastępczej – opowiada Roksana Musiał-Żuchowska, wiceprezes zarządu.

– Zdecydowaliśmy się dać radość tym dzieciom i nastolatkom, ponieważ rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka są mniej zauważalne, a są bardzo ważne. Od 17 października te listy można przejrzeć i wybrać prezent, który wywoła uśmiech na twarzy jednego z dzieci – dodaje Roksana Musiał-Żuchowska.

A Sandra Szewczyk informuje: – Na koniec 2021 r. w pieczy zastępczej przebywało 72,3 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej. Z roku na rok liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej niestety wzrasta.

– Nasza akcja to nie tylko dawanie prezentów, ale również jasny sygnał dla dzieci i młodzieży, że są zauważone i zasługują na wsparcie. Dając prezent przygotowany specjalnie dla nich, pomagamy we wzrastaniu w poczuciu własnej wartości i dajemy szansę na beztroskie bycie dzieckiem – opowiada Marta Podgórska, wiceprezes Instytutu Potencjału.

I zaznacza: – Myślę, że każdy z nas może stać się takim Agentem Mikołaja i poczuć magię świąt, bo maksymalny koszt jednego prezentu to 200 zł.

– List można wybrać ze znajomymi, współpracownikami, rodziną czy kolegami z klasy i wspólnie przygotować prezent dla konkretnego dziecka – zachęca Honorata Lach, członkini Instytutu Potencjału i jedna z organizatorek akcji.

– Zakładając, że klasa to przeciętnie 28 osób to zrzutka to zaledwie 7,15 zł na osobę, a może wywołać tyle radości – zauważa.

Jak zostać Agentem Świętego Mikołaja w akcji Kryptonim Prezent?

Wystarczy już dziś zaobserwować akcję na Facebooku Wystarczy już dziś zaobserwować akcję na Facebooku Kryptonim Prezent , by nie przegapić aktualizacji, a także wejść na stronę www.kryptonimprezent.pl , zapoznać się z listami dzieci i samymi dziećmi, wybrać list i przygotować prezent.

Organizatorzy zapewniają, że jeden prezent ma wartość maksymalnie 200 zł. Można taki prezent przygotować samodzielnie lub ze znajomymi, można dołożyć jednocześnie 10 zł na pakowanie, słodycze i transport gotowych prezentów do dzieci lub wpłacić pieniądze na wybrany prezent z listu i czekać na zdjęcia z realizacji.