Wysoczyzna Elbląska od A do Z 2024: I jak insekty

Wysoczyzna Elbląska zaskakuje tajemniczymi leśnymi ścieżkami i panoramicznymi widokami. Liczne szlaki piesze i rowerowe prowadzą przez najbardziej atrakcyjne turystycznie wzgórza między Elblągiem a Tolkmickiem, dlatego poświęcamy im cykl „Poznaj Wysoczyznę Elbląską od A do Z!”, który specjalnie dla naszych Czytelników tworzy zespół Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Owad owadowi nierówny





Jednym z najpopularniejszych jest rząd chrząszcze (Coleoptera). Jego przedstawiciele są często mylnie nazywani żukami bądź pieszczotliwie żuczkami. A prawda jest, jak to zwykle bywa, pośrodku. Wszystkie żuki są chrząszczami, ale nie wszystkie chrząszcze są żukami.



Jednym z najpopularniejszych jest rząd chrząszcze (Coleoptera). Jego przedstawiciele są często mylnie nazywani żukami bądź pieszczotliwie żuczkami. A prawda jest, jak to zwykle bywa, pośrodku. Wszystkie żuki są chrząszczami, ale nie wszystkie chrząszcze są żukami.

Dla osób zajmujących się koleopterologią (nauką o chrząszczach, zwanych także tęgopokrywymi) nazwa ta określa tylko jedną grupę chrząszczy, a mianowicie nadrodzinę żukokształtne (Scarabaeoidea). Powszechnie spotykanym przedstawicielem wspomnianej nadrodziny jest dla większości dobrze znany żuk leśny. Kolejnym przykładem jest kruszczyca złotawka, którą często spotykają miłośnicy piwonii. Żywią się one m.in. kwiatami piwonii, więc występują na niej w okresie kwitnienia, czyli na przełomie maja i czerwca. Owady są gromadą najbardziej różnorodną. Zdecydowana większość tych zwierząt żyje na lądzie i posiada skrzydła, dzięki którym świetnie radzi sobie w powietrzu. Niektóre owady, jak rybiki, przerzutki czy pchły, nie mają skrzydeł, ale poruszają się szybko, biegając lub skacząc. Nieliczne owady żyją w wodzie, np. niektóre wodne chrząszcze i pluskwiaki.





Lepidoptera to rząd motyli, wśród których znajdują się przepiękne, kolorowe motyle dzienne oraz mniej okazałe, najczęściej skromnie ubarwione motyle nocne nazywane ćmami. Na Wysoczyźnie Elbląskiej spotkać można spotkać jednego z najciekawiej ubarwionych motyli występujących w Polsce – pazia królowej.

Wielką różnorodność w ubarwieniu skrzydeł motyle zawdzięczają ich charakterystycznej budowie. Błoniaste skrzydła tych owadów zbudowane są z licznych, malutkich łuseczek w przeróżnych kolorach. Ogromną różnorodność można obserwować też wśród larw motyli, czyli gąsienic. Niektóre osobniki są bardzo niepozorne, w stonowanych kolorach, niektóre w bardzo krzykliwych. Część jest wielobarwna, a część pokryta różnej długości włoskami. Wielu przedstawicieli owadów znajdzie swe miejsce w gronie zapylaczy. Grupą, która ma największe „zasługi" w zapylaniu, są owady z rzędu błonkoskrzydłych. Do tego rzędu należy wszystkim dobrze znana pszczoła miodna oraz dzikie pszczoły, takie jak murarka ogrodowa.

Czy pająk jest owadem?

Wiele osób nazywa owady kolokwialnie robakami. Czy pająki też są „wrzucone” do tego samego „worka”? Choć należą do stawonogów i na pierwszy rzut oka są do nich podobne, pająki owadami nie są. Te często mylone z owadami zwierzęta należą do odrębnej gromady zwanej pajęczakami (Arachnida). Budowa ciała pająków jest inna (m.in. mają ciało zbudowane tylko z dwóch części i mają cztery pary nóg). Łączy je natomiast to, że zamieszkują te same siedliska, ponieważ owady stanowią ich podstawowe pożywienie.