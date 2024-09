Wysoczyzna Elbląska od A do Z 2024: P jak pióropusznik strusi

Wysoczyzna Elbląska zaskakuje tajemniczymi leśnymi ścieżkami i panoramicznymi widokami. Liczne szlaki piesze i rowerowe prowadzą przez najbardziej atrakcyjne turystycznie wzgórza między Elblągiem a Tolkmickiem, dlatego poświęcamy im cykl „Poznaj Wysoczyznę Elbląską od A do Z!”, który specjalnie dla naszych Czytelników tworzy zespół Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Pióropusznik strusi (Matteuccia struthiopteris) to wieloletnia, bardzo efektownie wyglądająca paproć, spotykana w lasach łęgowych, nad strumieniami, potokami, na wilgotnych zboczach. Preferuje gleby próchnicze i zacienione miejsca. Jest to gatunek górski, rosnący głównie w Sudetach i Karpatach, z uwagi jednak na bardzo urozmaiconą rzeźbę Wysoczyzny Elbląskiej i specyficzny mikroklimat panujący na dnie głębokich dolin erozyjnych, występujący również na naszym terenie. Pióropusznik został uznany za gatunek wyróżniający florę Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.U paproci, jak i u innych paprotników (do których zaliczamy paprocie, skrzypy i widłaki) następuje przemiana pokoleń. Wyróżniamy sporofity, czyli pokolenie rozmnażające się przez zarodniki oraz wyrastające z zarodników drobne gametofity (inaczej nazywane przedroślami), z rodniami i plemniami, w których rozwijają się plemniki i komórki jajowe. Zapłodnienie odbywa się w obecności wody, po nim powstaje zygota, z której rozwija się nowy sporofit. Zarodnie mogą być zebrane w kupki na spodzie liści asymilacyjnych lub wyrastać na oddzielnych liściach zarodnionośnych. I właśnie ta druga sytuacja występuje u pióropusznika strusiego – ma on dwa rodzaje liści. Liście asymilacyjne (płonne) są jasnozielone, podwójnie pierzaste (podzielone na odcinki, a każdy z odcinków brzegi ma również podzielone na odcinki) o długości do 150 cm, bardzo dekoracyjne.Młode liście są zwinięte i przypominają swoim kształtem pastorał. Tworzą one lejek, z którego wyrastają krótsze (do 60 cm) liście zarodnionośne, początkowo zielonawe a później ciemnobrunatne, pierzaste, sztywne. Ich odcinki są wąskie, a ich podwinięte brzegi okrywają dojrzewające w okresie od sierpnia do października zarodniki. Liście asymilacyjne są nietrwałe, zasychają jesienią, natomiast liście zarodnionośne są zimotrwałe. Nazwa pióropusznika strusiego pochodzi właśnie od wyglądu liścia zarodnionośnego.