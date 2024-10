Wysoczyzna Elbląska od A do Z 2024: R jak rzekotka drzewna

Niegdyś wierzono, że trzymana w domach rzekotka prognozowała pogodę. Rzekotka, wspinając się najwyżej, prognozowała dobrą pogodę, natomiast schodząc z umieszczonej drabinki pochmurną i deszczową. Pamiętajmy jednak, że obecnie w Polsce prywatna hodowla rzekotki drzewnej jest zabroniona, gdyż jest to gatunek objęty ochroną ścisłą.

Wysoczyzna Elbląska zaskakuje tajemniczymi leśnymi ścieżkami i panoramicznymi widokami. Liczne szlaki piesze i rowerowe prowadzą przez najbardziej atrakcyjne turystycznie wzgórza między Elblągiem a Tolkmickiem, dlatego poświęcamy im cykl „Poznaj Wysoczyznę Elbląską od A do Z!”, który specjalnie dla naszych Czytelników tworzy zespół Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

R jak rzekotka drzewna

W Polsce żyje 19 gatunków płazów, z czego 10 z nich podlega ochronie gatunkowej ścisłej (traszka karpacka i grzebieniasta, kumak nizinny i górski, grzebiuszka ziemna, ropucha zielona i paskówka, rzekotka drzewna, żaba moczarowa i zwinka), a 8 z nich ochronie gatunkowej częściowej (salamandra plamiasta, traszka górska i zwyczajna, ropucha szara, żaby: jeziorkowa śmieszka, wodna, trawna). Płazy to zwierzęta prowadzące ziemnowodny tryb życia. Dzięki dwóm parom kończyn mają możliwość poruszania się po lądzie i w wodzie. Niektóre z gatunków rzadko wychodzą z wody, inne z kolei żyją na lądzie, pośród gęstej roślinności lub na drzewach, a do wody wracają tylko na czas rozrodu.



Rzekotka drzewna bywa nazywana klejnotem wśród płazów żyjących w Polsce ze względu na rzadko spotykane ubarwienie. Jej zielony kolor sprawia, iż siedząc wśród liści na gałęziach drzew i krzewów zlewa się z nimi i jest prawie niewykrywalna.

Ma ona również zdolność zmiany ubarwienia. W zależności od warunków środowiska i swojego stanu fizjologicznego może zmieniać barwę na szarą, brązową, a nawet niebieskofioletową. Po ustąpieniu bodźca barwa osobnika wraca do stanu wyjściowego (kolor zielony).

Nadrzewny tryb życia

Rzekotka drzewna jest gatunkiem ciepłolubnym. Występuje poza obszarami górskimi na terenie całego kraju, w tym na Wysoczyźnie Elbląskiej. Jest jedynym polskim płazem prowadzącym głównie nadrzewny tryb życia. Może wykazywać zarówno aktywność dzienną, jak i zmierzchową. W czasie najzimniejszych miesięcy w roku (w Polsce październik – marzec) zapada w sen zimowy, który spędza na lądzie, zagrzebana w ziemnych norkach pod korzeniami drzew.

Największy śpiewak wśród żab

Po wybudzeniu się ze swojego zimowego snu rzekotki wędrują do swoich zbiorników rozrodczych. Po przybyciu na miejsce wieczorami i nocą przebywają w wodzie, natomiast dniami przesiadują na brzegu. Wraz z zapadnięciem mroku samce starają się utworzyć na powierzchni wody swoisty chór. Znajdując się 3 m od siebie, wyznaczają głosem rewir, z którego przepędzają inne samce, a śpiewem – rytmicznym, często powtarzanym terkotem zwabiają samice. Głos rzekotki słyszalny jest z odległości ponad 1 km. Samice składają po 20-150 jaj, w postaci kulistych skupisk przyklejanych do pędów roślin wodnych. Jajo jest od góry jasnobrązowe, od dołu jasnożółte. Kijanki są ciemnoszare, pokryte złotawymi cętkami. Świeżo przeobrażone młode żabki mierzące ok. 1,6 cm opuszczają wodę w pełni lata. Dojrzewają płciowo po 2 latach.

Rzekotka żywi się głównie pajęczakami, owadami (głównie pluskwiaki, mrówki, chrząszcze i skorki) i ślimakami, na które sprawnie poluje. Jej strategia polega na usadowieniu się na gałęzi czy w zaroślach i nieruchomym oczekiwaniu na pojawienie się zdobyczy, aż ta wpadnie w zasadzkę. Atak taki wymaga sprawnej koordynacji bodźców dopływających ze wpatrzonych w zdobycz oczu, precyzyjnego skoku

i wysunięcia języka, by pochwycić nim ofiarę.

Rzekotka drzewna – żaba meteorologa

Niegdyś wierzono, że trzymana w domach rzekotka prognozowała pogodę. Rzekotka, wspinając się najwyżej, prognozowała dobrą pogodę, natomiast schodząc z umieszczonej drabinki pochmurną i deszczową. Pamiętajmy jednak, że obecnie w Polsce prywatna hodowla rzekotki drzewnej jest zabroniona, gdyż jest to gatunek objęty ochroną ścisłą.

Barbara Chowałko, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Wysoczyznę Elbląską polecamy zwiedzać przy pomocy aplikacji. To idealny przewodnik dla wszystkich aktywnych turystów, chcących poznać urokliwe miejsca i zakątki Wysoczyzny Elbląskiej. Aplikacja pokaże najciekawsze miejsca, zabytki, pomniki przyrody i inne okoliczne atrakcje do odkrycia w trakcie urlopu lub wolnego weekendu. Zeskanuj kod QR, by pobrać aplikację na swój telefon.