Wysoczyzna Elbląska od A do Z 2024: Z jak Zatoka Elbląska

Z jak Zatoka Elbląska

Zatoka Elbląska to leżąca najbliżej Elbląga, a jednocześnie najbardziej na południe wysunięta część Zalewu Wiślanego. Jest to obszar cenny przyrodniczo, szczególnie dla ptaków. Z tego też powodu w 1991 roku powstał tutaj rezerwat przyrody „Zatoka Elbląska”, który swoim zasięgiem, poza wodami Zatoki, obejmuje także fragment tzw. Złotej Wyspy (stanowiącej północną część Wyspy Nowakowskiej) z kompleksem szuwarów, zarośli, łąk i oczkiem wodnym. Na polskiej części Zalewu Wiślanego, wliczając w to właśnie Zatokę Elbląską, ustanowiono 2 obszary sieci Natura 2000 – zgodnie z tzw. dyrektywą ptasią (Obszar Natura 2000 „Zalew Wiślany”) i dyrektywą siedliskową (Obszar Natura 2000 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana”).Zalew Wiślany jest specyficznym zbiornikiem: płytkim i o słonawej wodzie. Niskie zasolenie wód oznacza, że żyją tutaj zarówno ryby morskie (śledź, stornia, dorsz), słodkowodne (karaś, miętus, krąp), jak i te, które można napotkać w obu typach wód (leszcz, okoń, sandacz, szczupak). Zalew jak wspomniano, jest zbiornikiem płytkim o średniej głębokości 2,7 metra, a sama Zatoka ma przeciętą głębokość zaledwie 1 metra. Oznacza to, że po pierwsze, może tutaj bujnie rozwijać się roślinność wodna i szuwarowa, w tym gatunki chronione (grzybienie białe, grążel żółty, grzybieńczyk wodny oraz salwinia pływająca). Po drugie, płytkie wody Zalewu, łatwo ulegają spiętrzeniu w sytuacji, gdy wieją wiatry z północy i północnego wschodu, tym samym zmienia się poziom wód Zatoki Elbląskiej i może pojawić się zjawisko cofki (wody Zalewu są wpychane przez rzekę Elbląg aż do Drużna).